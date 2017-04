Israel não comenta ataque junto a aeroporto de Damasco

RTP 27 Abr, 2017, 10:05 | Mundo

O complexo, situado a cerca de 25 quilómetros a sudeste da capital síria, armazena um número significativo de armamento que o Irão, grande aliado do regime sírio, fornece com frequência por meios aéreos.



“O correspondente da Al-Manar reportou a ocorrência de uma explosão, esta madrugada, em depósitos de combustível e num entreposto perto do aeroporto internacional de Damasco, provavelmente resultado de um ataque aéreo israelita", avança o site da televisão do movimento xiita libanês Hezbollah.



Segundo o canal de televisão, “as informações preliminares indicam que o ataque causou apenas prejuízos materiais e não perdas humanas”.



“A explosão enorme foi ouvida em Damasco. Não é claro o que provocou a explosão, mas há vários incêndios em curso no local”, afirmou Rami Adbel Rahman, diretor executivo Sírio dos Direitos Humanos, uma organização não-governamental sediada no Reino Unido, que dispõe de várias fontes de informação na Síria.

Israel não comenta

O exército israelita não comenta as informações. “Não podemos comentar essas informações”, afirmou um porta-voz militar israelita à agência espanhola EFE.



No entanto, o ministro dos Serviços de Informação israelita garantiu que “o ataque é compatível com a política de Israel de prevenir o tráfico de armas”.



O governante, que falou através de uma rádio militar, não quis confirmar diretamente a responsabilidade de Israel, mas garante que o país reserva o direito de agir quando necessário.



“O primeiro-ministro garantiu que sempre que recebermos informação da intenção de transmitir armas avançadas para as mãos do Hezbollah, vamos agir. É a política de Israel”, afirmou Israel Katz.



O conflito na Síria começou em 2011 e provocou a morte de 320 mil pessoas, milhões de refugiados e de deslocados internos.