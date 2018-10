Israel não confirma devolução de terras concessionadas pela Jordânia

RTP24 Out, 2018, 10:54 | Mundo

O rei Abdullah II anunciou que pretende recuperar a soberania plena do país sobre a área de al-Ghumar, tal como o pequeno enclave de al-Baqura, ambos situados a sul, junto da sua fronteira com Israel, e ambos conhecidos pela sua fertilidade e boas condições de irrigação.





As duas áreas tinham sido concessionadas para exploração por fazendeiros israelitas há 25 anos, aquando da assinatura do tratado de paz entre a Jordânia e Israel - único, além do tratado israelo-egípcio, que existe entre Israel e algum país árabe.





Como anexo ao tratado combinava-se concessionar aquelas áreas, cuja soberania jordana era reconhecida por ambas as partes, embora se encontrasse sob ocupação israelita desde 1948. Segundo o anexo ao tratado, a concessão podia ser prolongada, ou eventualmente denunciada, com 12 meses de antecedência sobre a data em que caducava.





Segundo citação de Al Jazeera , o rei afirmou: "Informámos Israel do fim da aplicação dos anexos ao tratado de paz referentes a al-Baqura e a al-Ghumar". E acrescentou: "Al-Baqura e al-Ghumar sempre estiveram no topo das minhas prioridades. A nossa decisão é terminar os anexos do tratado de paz, com base no nosso interesse em tomar posse de tudo o que é necessário à Jordânia e aos jordanos".





Recentemente, têm-se multiplicado as manifestações jordanas a favor da recuperação daqueles territórios, sobre um pano de fundo de degradação das relações com o belicoso vizinho. Na semana passada, um documento subscrito por 85 deputados jordanos pedia uma intervenção do rei para pôr fim ao acordo de concessão.







O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu reagiu afirmando: "Entraremos em negociações [com a Jordânia] pela opção de prolongar o actual acordo de concessão".





Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Aiman Safadi, replicou hoje a Netanyahu dizendo, segundo citação do diário israelita Times of Israel : "Não negociaremos a nossa soberania nessas áreas".





O ministro esclareceu ainda que Israel não empreendera qualquer diligência para abrir tais negociações e que, mesmo se empreendesse alguma, a Jordânia não acederia: "Até agora não recebemos qualquer pedido oficial para abrir conversações, mas se as abrirmos a única questão será como cancelamos essas áreas concessionadas".