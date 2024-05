Israel não está a respeitar as regras internacionais enquanto potência ocupante

Francisco Pereira Coutinho considera que Israel está cada vez mais isolado, até porque, diz o especialista em Direito Internacional, a resposta norte-americana aumentou pressão internacional.O ministro da Defesa de Israel falou, nas últimas horas, com o secretário de Estado norte-americano.Yoav Gallant conversou ao telefone com Anthony Blinken sobre a evolução das operações militares em Rafah, no sul de Gaza.Operações que o primeiro-ministro israelita aponta como fundamentais para a auto-defesa de Israel.De acordo com os dados mais recentes já morreram mais de 35 mil palestinianos na sequência da guerra na Faixa de Gaza.