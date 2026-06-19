Israel não pode resolver problemas de segurança "através da violência" defende JD Vance

"São um país de nove milhões de pessoas. Não podem simplesmente resolver todos os seus problemas de segurança nacional através da violência", frisou, numa entrevista ao The New York Times, na qual questionou os críticos em Israel do memorando de entendimento assinado na véspera pelos EUA e Irão.

O segundo na linha de sucessão da Casa Branca reconheceu que "grandes segmentos do `establishment` político e da população israelita são muito sensíveis a este acordo", embora tenha salientado que "estão a absorver informações erradas sobre o acordo, espalhando-as e entrando em pânico por causa disso".

"Qual é exatamente a proposta deles?", questionou retoricamente, acrescentando que "toda esta confusão em Israel" sobre o acordo preliminar com o Irão lhe parece estranha.

"Penso que isso decorre da desconfiança, e penso que os Estados Unidos conquistaram a confiança daquela região do mundo", sustentou.

O ministro da Segurança israelita, Itamar Ben-Gvir, respondeu a Vance, instando a administração liderada por Donald Trump a confrontar o Irão da mesma forma que os Estados Unidos confrontaram a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

"Esta é a proposta: confrontar os nazis do século XXI, tal como os Estados Unidos confrontaram os nazis do século XX", declarou nas redes sociais, citando Vance.

O acordo estipula a reabertura imediata do estreito de Ormuz e o fim do bloqueio marítimo imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos.

Estabelece ainda o fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, e abre um período de 60 dias de negociações centradas no programa nuclear da República Islâmica e diluição do urânio enriquecido, em troca do levantamento total de sanções a Teerão, que pode começar desde já a comercializar produtos petrolíferos, além da disponibilização dos fundos iranianos congelados no exterior.

O acordo prevê ainda um fundo de 300 mil milhões de dólares, a ser reunido com os parceiros regionais, para a reconstrução do Irão e que Washington insiste que não vai custar "um cêntimo" aos contribuintes norte-americanos.