Israel. Netanyahu reconduzido aos comandos do conservador Likud

ניצחון ענק! תודה לחברות וחברי הליכוד על האמון, התמיכה והאהבה. בעזרת השם ובעזרתכם, אני אוביל את הליכוד לניצחון גדול בבחירות הקרובות ונמשיך להוביל את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 26, 2019

“Falsas acusações”

O deputado Gideon Saar reconheceu rapidamente a derrota, recorrendo igualmente ao Twitter para se dizer “satisfeito pela decisão de se candidatar” e acrescentar que “quem não quiser correr riscos nunca vencerá”.







O tabuleiro de xadrez



As sondagens sugerem a manutenção dos sentidos de voto dos últimos atos eleitorais. Ou seja, a verificarem-se estes resultados, o impasse perduraria.



c/ agências internacionais

Com esta confortável vitória – 72,5 por cento dos votos contra 27,5 recolhidos pelo adversário -, caberá aoBenjamin Netanyahu guiar o partido no desafio das legislativas de março.O primeiro-ministro do Estado hebraico ocupa lugar de relevo no partido nacionalista-conservador desde 1993, com um hiato de seis anos durante os quais o Likud esteve nas mãos de Ariel Sharon. Aos 70 anos,“Uma imensa vitória. Obrigado aos membros do Likud pela sua confiança, o seu apoio e o seu afeto”, escreveu Netanyahu na rede social Twitter, cerca de uma hora após o término do escrutínio.“Com a vossa e a ajuda de Deus, liderarei o Likud na direção de uma grande vitória nas próximas eleições e continuaremos a levar o Estado de Israel a sucessos sem precedentes”, continuou o líder reeleito do Likud.Votaram perto de 57 mil militantes do partido nestas eleições primários,“Felicitações ao primeiro-ministro”, afirmou ainda Saar, que prometeu, com a sua ala, apoiar a campanha de Netanyahu para as eleições legislativas de 2 de março.Perante o curso das investigações de que é alvo, o primeiro-ministro israelita tem-se queixado do que considera serem “falsas acusações motivadas por considerações políticas”.A lei do Estado hebraico estipula que qualquer ministro sujeito a uma acusação judicial deve abandonar o cargo público, mas tal princípio não deverá incluir o chefe do governo.Sobre Netanyahu recai agora a tarefa de encabeçar o Likud naquelas que serão as terceiras eleições para o Parlamento, o Knesset, em menos de um ano. Nas eleições de abril e de setembro, nem o primeiro-ministro conservador nem Benny Gantz, da coligação Azul e Branco, foram capazes de conquistar os 61 assentos necessários para uma maioria absoluta.O Presidente israelita, Reuven Rivlin, entregou ao Parlamento a missão de encontrar possíveis entendimentos para a formação de um executivo governativo. O que acabaria porredundar na convocação, a 11 de dezembro último, de novas eleições legislativasSem um acordo entre Gantz e Netanyahu, seria necessários que parte dos deputados mudasse de flanco para apoiar um ou o outro candidato.Por outro lado, a aliança Azul e Branco já deixou claro que se recusa a partilhar o poder com um primeiro-ministro na mira da justiça.A 12 de dezembro, 24 horas após o anúncio da dissolução do Parlamento, a defesa revelou que seria intenção do primeiro-ministro pôr de parte as pastas - em acumulação - da Agricultura, Diáspora e Saúde. Mas não a chefia do Governo.