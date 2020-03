Israel. Netanyahu vence eleições mas sem maioria

Na manhã desta terça-feira, a aliança do Likud com a direita dava direito a 50 assentos parlamentares, menos três do que os necessários para conseguir a maioria do Parlamento.A duas semanas de ir a tribunal para ser julgado num grande caso de corrupção - Netanyahu vai ter de responder a crimes de suborno, fraude e quebra de confiança -, o primeiro-ministro israelita conseguiu uma vitória surpreendente, ao contrário do seu grande opositor.Benny Gantz e o seu partido conseguiram apenas 32 assentos parlamentares, com os responsáveis políticos a reconhecerem a derrota., disse Gantz aos seus apoiantes.. Algo que vem no seguimento do pedido feito por esta minoria para votar contra Netanyahu e as suas campanhas racistas.Apesar de não conseguir a maioria, Netanyahu festejou a vitória nas eleições, em Telavive, afirmando que este triunfo foi melhor do que aquele conseguido em 1996., declarou o primeiro-ministro.

Preocupações com o coronavírus



Devido ao alastramento do vírus pelo mundo, muitos israelitas mostraram preocupações na hora de ir votar. O facto de estas serem as terceiras eleições num espaço de um ano também causou apreensão com o medo a instalar-se devido à fatiga que estes eventos provocam.No entanto,. Aos israelitas que se encontram sob medidas de prevenção devido ao coronavírus foram criadas urnas especiais para a votação.Esta é a terceira votação num espaço de um ano depois de os vencedores não terem conseguido um acordo para formar governo.