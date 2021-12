Israel. Parlamento investiga caso de deputado que ameaçou com arma dois seguranças árabes

Na terça-feira, Ben Gvir, deputado do partido Sionismo Religioso, terá apontado uma arma a dois seguranças de um parque de estacionamento em Telavive, depois de alegadamente ter estacionado num local proibido.









O parlamentar tinha estacionado o carro, na zona da Expo de Telavive, para se juntar a uma manifestação, avança o Times of Israel

Num vídeo divulgado entretanto, é visível o parlamentar de extrema-direita do Knesset a pegar numa arma e a gritar “não me vão ameaçar”, dirigindo-se aos dois seguranças de origem árabe, depois de estes lhe terem dito que não podia estacionar o carro naquele sítio. Ben Gvir, que chamou a polícia, alegou ainda ter-se oferecido para retirar o carro mal percebeu que o tinha estacionado num local proibido.







No video ouve-se, contudo, um dos guardas, que não estavam armados, a dizer que não o querem agredir.

חבר הכנסת איתמר בן גביר שולף אקדח לעבר עובדים ערבים בחניון גני התערוכה בתל אביב. הצדדים התעמתו סביב חנייה. בן גביר טוען שהעימות החל בגלל שהם קיללו ואיימו על חייו. בתיעוד נוסף אחד מהם נשמע אומר: "אם אתם גברים תבואו כולכם בלי נשק, אני מזיין אתכם, כולכם פה" pic.twitter.com/eSjFutSyvl — Ran Shimoni (@ran_shimoni) December 22, 2021



O incidente e respetivos confrontos foram filmados por um dos guardas e, segundo a imprensa israelita, também por Benzi Gopstein, líder da organização de extrema-direita anti-LGBTQ, que acompanhava Ben Gvir ao evento.





"Se vocês são homens de verdade, venham até mim, todos vocês, sem armas", afirmou um dos seguranças, dirigindo-se à comitiva de Ben Gvir que entretanto se juntou no local.



הגעתי לחניון בגני התערוכה ושני מאבטחים ערבים ניסו לתקוף אותי. שלומי טוב, המשטרה בדרכה למקום. pic.twitter.com/b03vV0VJeW — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 21, 2021

À polícia, que foi chamada ao local pouco depois, um dos guardas de serviço explicou que pediu ao deputado que retirasse o automóvel e o estacionasse noutro sítio.







Já Ben Gvir afirmou sentir-se ameaçado e "em perigo".







"Este incidente podia ter acabado numa catástrofe", escreveu Ben Gvir no comunicado.



"Eu vi os seguranças com ódio nos olhos, amaldiçoaram-me e ameaçaram-me. A qualquer momento, eles podiam ter cometido algum ato de violência que me pusesse em risco de vida", acusou o parlamentar israelita.



Ben Gvir instou a polícia a acusar os guardas em causa, afirmando que estes deviam ser presos por razões de segurança pública.

Knesset reage ao incidente

O partido do Sionismo Religioso escreveu, na quarta-feira, um comunicado a afirmar que o "ataque a Itamar Ben Gvir" foi um "assunto sério que não pode ser ignorado".



O partido acrescentou que, ao contrário de alguns membros da coligação que receberam segurança extra, "quando Ben Gvir é atacado, há quem tente culpá-lo".



"A hipocrisia é insuportável", escreveram ainda.







Já o paralamentar Mossi Raz, do partido Meretz, pediu ao Ministério de Segurança Pública que "examinasse cuidadosamente" as leis que permitiam a Ben Gvir ter uma licença de porte de arma.



O partido disse, num comunicado sobre os eventos da noite de terça-feira, que Ben Gvir "pediu o assassinato de cidadãos árabes e os ameaçou" com uma arma de fogo.







Também a trabalhista Naama Lazimi comentou que a presença de Ben Gvir no parlamento é "uma vergonha para Israel", acrescentando que o parlamentar de extrema-direita devia estar na prisão.



Lazimi exigiu ainda que fossem impostas sanções a Ben Gvir, numa entrevista ao Israel National News, e acrescentou: "Ben Gvir não deve ser eleito novamente para o Knesset".



Não é a primeira vez, todavia, que Ben Gvir afirma haver ameaças contra si e, por isso, volta a exigir mais proteção.



Já em outubro, Ben Gvir envolveu-se num confronto físico com o deputado árabe Ayman Odeh, que lidera o partido da Lista Conjunta.