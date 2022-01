Israel. Paxlovid da Pfizer eficaz em doentes com Covid-19 de média gravidade

O segundo maior fornecedor israelita de cuidados de saúde, Serviços de Saúde Maccabi, revelou que





Ao fim de três dias eram já 92 por cento os que registavam melhorias significativas, referem ainda os dados publicados esta segunda-feira.





Israel recebeu as primeiras remessas do medicamento a 30 de dezembro e começou a ministrar as doses na segunda-feira seguinte. Este é o primeiro relatório após duas semanas de ensaios realizados no Maccabi, que trataram com a Paxlovid 850 pacientes diagnosticados com Covid-19. Os resultados abrem caminho ao tratamento ambulatório da doença. A posologia é de tomas diárias de 12 em 12 horas ao longo de cinco dias, ministradas tão cedo quanto possível e antes de cinco dias após os primeiros sintomas. Destina-se para já a pessoas com sintomas ligeiros a moderados, com risco elevado de desenvolver doença grave.







O estudo clínico israelita demonstrou que a ministração do medicamento nos primeiros três dias após os sintomas redundou num decréscimo de 89 por cento no número de hospitalizações de morte, comparativamente a um placebo. Resultados que replicaram os obtidos pela Pfizer nas fases II e III dos estudos clínicos realizados antes de ver o medicamento aprovado pelas autoridades norte-americanas.





As conclusões sublinharam “a qualidade do tratamento, a sua eficácia e importância durante a luta contra a pandemia de coronavírus, especialmente na vaga atual” afirmou a diretora da divisão de Saúde do Maccabi, Miria Mazrahi Reuveni.





“Recomendamos a quem quer que tenha adoecido com covid e que possa receber este tratamento, que o siga e se proteja contra doença grave, que pode levar à hospitalização e até à morte”, referiu Reuveni.



Efeitos colaterais



Dos doentes abrangidos pelo estudo no Maccabi, seis por cento abandonaram o tratamento após registarem efeitos colaterais, os quais afetaram 62 por cento dos participantes. Um terço destes sentiram na boca um sabor metálico e amargo, 18 por cento tiveram diarreia, 11 por cento perderam o olfato e o paladar, sete por cento tiveram queixas musculares e quatro por cento enxaqueca.





Até agora nenhum dos pacientes morreu após ser tratado com o retroviral da Pfizer. Baseado em Telavive, o Maccabi fornece seguros e tratamentos na área da saúde e tem quase 2.5 milhões de utentes, tanto em tratamento hospitalar como doméstico. Com mais de 10 mil funcionários, é o segundo maior entre quatros prestadores do setor em Israel.







No Maccabi, 25 por cento dos doentes a quem foi proposto o tratamento gratuito com o retroviral recusaram participar no estudo. Dados do Ministério da Saúde israelita indicam que, desde a semana passada, o rácio de recusa cresceu para quase um terço – 753, comparativamente a 1.623 que anuíram.





O tratamento foi oferecido também por outro prestador de cuidados de saúde, o Meuhedet a 188 doentes, 133 dos quais com a vacinação plena, 22 com vacinação parcial e 33 não vacinados. Do total de 46 pacientes que recusaram ser tratados pelo Meudehet com o medicamento oral da Pfizer, 13 eram não vacinados.

Arsenal contra a Covid-19



Há 15 dias, ao receber as primeiras remessas do Paxlovid, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennet, considerou o novo tratamento como um impulso no combate à pandemia.





“Esta entrega traz uma enorme promessa e foi devido à nossa rápida ação que os comprimidos chegaram a Israel tão depressa”, declarou. “Os comprimidos irão contribuir de forma significativa para a nossa capacidade de atravessar o pico da vaga de Ómicon”.

A comercialização da Paxlovid foi autorizada pelas autoridades norte-americanas no início de dezembro e a empresa já avisou que a produção será inicialmente muito limitada.





Israel tem sido pioneiro em tratamentos contra a Covid-19, primeiro na vacinação e agora no tratamento oral da doença, depois de um aumento preocupante de casos da Covid-19 entre pessoas vacinadas devido à mais recente variante do coronavírus.







A 28 de dezembro, a Farmacêutica Oramed, de Israel, anunciou a assinatura de um contrato entre a sua unidade de pesquisa, Oravax Medical, com a distribuidora de medicamentos vietnamita Tan Thanh Holdings, para fornecer 10 milhões de doses da sua vacina oral contra a covid, que está na fase de estudos clínicos.





O acordo autorizou a Tan Thnh a fornecer a vacina israelita aos países participantes na Associação de Nações do Sudoeste Asiático, que inclui o Brunei, o Camboja,a Indonésia, o Laos, a Malásia, as Filipinas, Singapura, a Tailândia e o Vietname, uma área com 660 milhões de potenciais pacientes.