Israel. Projeções apontam para empate técnico entre Likud, de Netanyahu, e o Azul e Branco, de Gantz

O partido de Netanyahu terá conquistado entre 31 a 33 lugares dos 120 do Parlamento, e o de Gantz poderá ter entre 32 a 34.



Mesmo com os aliados tradicionais, nenhum dos dois blocos será capaz de garantir os 61 assentos necessários para formar um governo estável.



Ou seja, os conservadores do Partido do Likud e os centristas do Partido Azul e Branco podem ter de vir a fazer coligações para evitar o impasse político que se arrasta há meses.



O líder do partido Israel Nossa Casa, Avigdor Lieberman, já se adiantou nas negociações e defende um governo de unidade nacional com o Likud de Netanyahu e o partido Azul e Branco de Gantz.



Lieberman afirma que Israel vive num estado de emergência económica e de segurança que precisa de ser resolvido.