Israel recebeu hoje primeiro voo dos Emirados Árabes Unidos

O voo EY 9607, vindo de Abu Dhabi, aterrou hoje de manhã cedo no aeroporto Ben Gurion de Telavive, afirmou uma porta-voz do Ministério dos Transportes, Liza Dvir, à agência France-Presse.

O avião deve levar profissionais de turismo israelitas para uma visita de dois dias aos Emirados, precisou.

"Hoje fazemos história. A Etihad tornou-se a primeira companhia do Golfo a realizar um voo de passageiros para Israel. E é apenas o início", congratulou-se na rede social Twitter a empresa.

Israel e os Emirados acordaram no domingo realizar 28 voos semanais, segundo Liza Dvir, que não precisou quando é que os voos serão realizados.

Acordos entre os Emirados e o Bahrein com Israel, patrocinados pelos Estados Unidos, foram assinados a 15 de setembro em Washington, fazendo destes dois Estados do Golfo os primeiros países árabes a normalizarem relações com o Estado hebreu depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).

Os palestinianos classificaram os acordos de "traição". Até agora, os países árabes consideravam a resolução do conflito israelo-palestiniano como uma condição para uma normalização das relações com Israel.

Um "primeiro voo comercial direto" partiu de Telavive com destino a Abu Dhabi no final de agosto, transportando uma delegação oficial israelita.

Um primeiro avião israelita também aterrou no Bahrein a 23 de setembro, depois de ter sobrevoado o espaço aéreo da Arábia Saudita, país aliado dos Estados Unidos e próximo dos Emirados, mas que continua a não ceder à pressão de Washington para também normalizar relações com o Estado hebreu.