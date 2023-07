Israel reconhece "soberania de Marrocos" sobre o Saara Ocidental

Na missiva, Netanyahu informa Mohammed VI da decisão de Israel de "reconhecer a soberania de Marrocos sobre o território do Saara Ocidental" segundo o comunicado oficial divulgado pela agência noticiosa oficial MAP.

À semelhança do que sucedeu com a revisão da posição do Governo de Espanha sobre o Saara, foi Rabat quem anunciou a nova posição oficial de Israel face ao território ocupado e anexado por Marrocos desde 1975.

Em março de 2022, foi a Casa real alauita que informou sobre uma carta enviada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na qual considerava o designado plano de autonomia marroquino para o Saara como "a base mais sólida, realista e credível" para uma solução do conflito.

A posição de Israel coincide com a adotada em dezembro de 2020 pelo então Presidente dos EUA, Donald Trump, que também reconheceu a soberania de Rabat sobre a antiga colónia espanhola, e que constituiu a moeda de troca para a normalização das relações de Marrocos com Israel.

Na carta, Netanyahu informa Mohammed VI que a nova posição israelita "será refletida em todos os atos e documentos" do Governo e que a decisão será transmitida "às Nações Unidas, organizações regionais e internacionais das quais Israel é membro, assim como todos os países com quem mantém relações diplomáticas".

O primeiro-ministro israelita também informou o monarca marroquino que avalia de forma positiva "a abertura de um consulado na cidade de Dakhla".

A administração Trump também anunciou a abertura de um consulado nesta localidade do Saara ocidental.

Esta medida que ainda não foi concretizada após a chegada de Joe Biden à Casa Branca, apesar de não ter existido qualquer alteração de Washington face ao reconhecimento da soberania marroquina sobre o território anexado.