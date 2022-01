Israel recuperou dados internos sobre operadores de `drones` do Hezbollah

O exército israelita, que em agosto intercetou uma destas aeronaves não tripuladas e recuperou os seus dados internos, conseguiu observar as imagens da localidade israelita de Zarit, perto da fronteira entre os dois países, segundo diversas fontes que revelaram as imagens à agência noticiosa AFP.

O exército do Estado judaico conseguiu desta forma aceder às imagens relacionadas com os presumíveis operadores destas aeronaves do Hezbollah, segundo estas frontes.

O exército israelita intercetou ou abateu desde o início de 2021 uma dezena de `drones` nas suas fronteiras, indicou uma das fontes que requereu anonimato. Cinco destes aparelhos eram `drones` do Hezbollah, incluindo um que terá sido neutralizado no início desta semana, precisou uma segunda fonte.

O exército israelita dispõe perto da fronteira com o Líbano de um centro de comandos aéreos com cerca de 20 militares e destinado a vigiar os aparelhos do Hezbollah, um movimento libanês próximo do Irão e um dos principais inimigos do Estado judaico.

"Ao longo dos tempos, aprendemos com o inimigo e o inimigo aprende connosco. É uma espécie de guerra de aprendizagem entre o Hezbollah e nós", sublinhou esta fonte.

Após ter liderado a utilização de aviões militares não pilotados, Israel vê hoje a sua superioridade tecnológica desafiada pelo Irão, que está a desenvolver `drones` para uso militar.

No entanto, os aparelhos utilizados pelo Hezbollah não são necessariamente de origem iraniana, e por vezes estão disponíveis em simples lojas.

"É muito fácil comprar um [pequeno] `drone` numa loja e utilizá-lo para recolher informações ou para outros objetivos", acrescentou a mesma fonte. Segundo assinalou, estes aparelhos permitem ao Hezbollah conhecer com maior precisão o que se está a ser preparado do lado israelita da fronteira, onde com alguma frequência decorrem trocas de disparos.

O Estado judaico há muito que inspeciona o espaço aéreo do seu vizinho para recolher informações. Desde 1982, durante a sua intervenção em plena guerra civil no Líbano, que Israel dispões de `drones` de espionagem.