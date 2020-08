Israel reivindica ataques aéreos a Hezbollah no Líbano

"Houve disparos do Líbano contra soldados israelitas, (...) os soldados responderam com foguetes e tiros, e depois, durante a noite, helicópteros e aviões atingiram as posições do Hezbollah", o movimento xiita libanês, indicou o exército israelita em comunicado.



Horas antes, o exército de Israel tinha anunciado um "incidente de segurança" no norte do país, na fronteira com o Líbano, pedindo às populações locais para tentarem "encontrar refúgio".



O incidente ocorreu junto à comunidade agrícola de Manara, situada a centenas de metros da "linha azul", que define a fronteira entre os dois países, adiantou a força militar numa mensagem à comunicação social, na qual acrescentou que "as estradas foram bloqueadas".



O exército pediu ainda aos residentes de cinco das comunidades que fazem fronteira com o Líbano - Manara, Margaliot, Misgav Am, Yiftach e Malkia - para "cessarem todas as atividades exteriores, "voltarem para casa" e se prepararem "para encontrar refúgio imediatamente, se necessário".



O incidente aconteceu após o movimento xiita Hezbollah ter anunciado, no sábado, que abateu um `drone` israelita em espaço aéreo libanês.