Israel responde e ataca alvos militares do Hamas em Gaza

Os aviões de combate do exército israelita atacaram várias posições do movimento islamista palestino, incluindo uma instalação de fabrico de foguetes, um posto militar e uma infraestrutura subterrânea, disse um porta-voz militar numa declaração.

O ataque de retaliação veio horas depois de dois projéteis terem sido disparados da faixa que desencadeou alarmes nas comunidades israelitas vizinhas e foram intercetados pelo sistema de defesa Iron Dome, não causando ferimentos ou danos materiais.

Esta é a primeira agressão deste tipo na área após um mês de relativa calma sem incidentes graves.

As milícias em Gaza - sob um bloqueio israelita desde 2007 - lançam intermitentemente projéteis contra Israel há anos.

As autoridades israelitas consideram o Hamas - o governante de facto de Gaza - responsável por qualquer agressão que emane do seu interior, e as suas forças armadas respondem frequentemente a isto com bombardeamentos contra posições do grupo islamista.