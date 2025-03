Israel retoma ataques a Gaza após fim do cessar-fogo com quatro palestinianos mortos

De acordo com a mesma informação, duas pessoas morreram num ataque com drones à cidade de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza.

Por outro lado, uma mulher foi morta num outro ataque em Khan Yunis (no sul) e um jovem foi atingido por um atirador israelita quando estava no telhado da sua casa, em Rafah, no extremo sul do enclave.

O Crescente Vermelho da Palestina confirmou que as suas equipas transportaram três mortos e quatro feridos para o hospital, detalhando serem as duas vítimas mortais do ataque em Beit Hanoun, um ferido em Khan Younis e dois feridos em Rafah.

Os dois mortos de Beit Hanoun foram identificados pelas autoridades de saúde como tratando-se de Hudhayfak e Mohamed al Masri, enquanto a mulher que morreu em Khan Younis foi identificada como sendo Wafa Fasitas.

Já o jovem morto em Rafah foi identificado como Mahmoud Medhat Abu Harb.

AS autoridades de saúde contabilizam ainda 12 feridos na sequência dos ataques, que acontecem depois de ter terminado este sábado a primeira fase do cessar-fogo e de as negociações para a segunda fase não terem ainda começado.

O Hamas exigiu hoje a implementação da segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, criticando a proposta norte-americana de uma trégua até meados de abril, aceite por Israel.