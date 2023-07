Israel revela que investigadora desaparecida está viva e detida pelo Hezbollah

Elizabeth Tsurkov, que tem nacionalidade israelita e russa, "ainda está viva e consideramos o Iraque como responsável pelo seu destino e segurança", disse o gabinete do primeiro-ministro israelita em comunicado.

Tsurkov, uma respeitada analista da Síria e do Médio Oriente, visitou o Iraque com passaporte russo como parte do seu trabalho de doutoramento e investigação académica para a Universidade de Princeton.

"O incidente está a ser tratado pelas autoridades do Estado de Israel com preocupação com a segurança e bem-estar de Elizabeth Tsurkov", acrescentou o comunicado, sem dar mais detalhes sobre a condição da mulher.

Israel não mantém relações oficiais com o Iraque e não são conhecidos contactos diretos com Bagdade.

O Hezbollah é um grupo paramilitar libanês, apoiado pelo Irão, principal inimigo de Israel.

Israel não esconde a sua preocupação com a crescente presença do Hezbollah na fronteira demarcada pela ONU que separa Israel e Líbano (Linha Azul), onde construiu mais de 30 postos militares desde abril de 2022, cada vez mais perto de Israel, confirmaram fontes oficiais à agência espanhola EFE.

O Líbano permanece tecnicamente em guerra desde o conflito com Israel em 2006, embora no ano passado tenha sido assinado um acordo inédito para delimitar as fronteiras marítimas e dividir as receitas dos depósitos de gás na região.