Israel suspeito de bombardear empresas europeias na década de 1980

A notícia foi avançada pelo jornal suíço(NZZ), que explica que para Israel,segundo cita o Jerusalem Post O jornal suíço explica que o Paquistão e a República Islâmica do Irão colaboraram na década de 80 na construção de dispositivos de armas nucleares e acrescenta que o papel das empresas da Alemanha e da Suíça neste âmbito “foi relativamente bem investigado”.O relatório começa por referir o papel do cientista nuclear paquistanês Abdul Qadeer Khan, que viajou para a Europa durante a década de 80 para obter tecnologia de instituições e empresas ocidentais para desenvolver uma arma nuclear.Por sua vez, tendo em conta os esforços do Paquistão para desenvolver armas nucleares, o governo dos EUA procurou fazer com que os governos alemão e suíço reprimissem as empresas que estavam envolvidas com o Paquistão na missão nuclear. O então presidente norte-americano, Jimmy Carter, chegou a remeter enviados diplomáticos para as empresas na tentativa de conseguir travar o avanço do programa nuclear paquistanês. As tentativas acabaram, no entanto, por sair falhadas.Adrian Hänni, historiador suíço, declarou ao NZZ que a Mossad provavelmente esteve envolvida nos ataques contra as empresas suíças e alemãs, acrescentando, no entanto, que não existe nenhuma prova concreta que confirme que os Serviços Secretos do Estado de Israel executaram os ataques.A Organização para a Não Proliferação de Armas Nucleares no Sul da Ásia, uma entidade até então desconhecida, reivindicou a responsabilidade pelas explosões. O jornal suíço aponta para o facto de “nunca mais se ter ouvido falar dela” após o incidente.