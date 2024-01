Israel terá proposto cessar-fogo de até dois meses em troca da libertação de reféns

Israel terá proposto um cessar-fogo de até dois meses em troca da libertação de reféns. A proposta terá sido feita aos principais mediadores do conflito com o Hamas, o Egito e o Qatar.

Como contrapartida, Israel exige a libertação de mais de 130 reféns.



A imprensa norte-americana, que cita fontes de Telavive, também adianta que seriam desmobilizadas as tropas israelitas dos principais centros populacionais da Faixa de Gaza, permitindo um regresso gradual de civis palestinianos.



As mesmas fontes afirmam, no entanto, que esta proposta não prevê nem o fim da guerra, nem a libertação dos seis mil palestinianos detidos em prisões israelitas.