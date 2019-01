Israel. Tribunal manda libertar suspeitos do homicídio de palestiniana

RTP10 Jan, 2019, 21:03 / atualizado em 10 Jan, 2019, 21:03 | Mundo

A 12 de outubro de 2018, um casal palestiniano teve um acidente de carro na Cisjordânia depois de alguém ter lançado pedras contra o veículo, destruindo o vidro da frente. Aisha Rabi, mulher de 47 anos que se encontrava no lugar do passageiro, acabou por morrer com o embate de uma pedra na cabeça. O casal tinha oito filhos.



O marido de Rabi, que conduzia o veículo, revelou mais tarde ter ouvido um grupo a falar hebraico segundos antes de as pedras serem atiradas. Cinco adolescentes de uma yeshivá – escola onde se estudam textos religiosos tradicionais – situada no local do acidente acabaram por ser detidos.Na quarta-feira, a polícia israelita interrogou 30 estudantes da escola frequentada pelos cinco adolescentes detidos.



De acordo com a Shin Bet, que durante 12 dias manteve os menores detidos para interrogatório, estes tornaram-se suspeitos de “crimes terroristas, incluindo homicídio”. Durante algum tempo, os adolescentes ficaram alegadamente impedidos de se encontrar com os seus advogados.



Os quatro menores passarão agora a estar em prisão domiciliária e um quinto adolescente ficará sob custódia da Agência de Segurança de Israel durante mais seis dias.



“Estamos felizes pelo pedido de libertação feito pela polícia”, declarou o advogado de um dos jovens. “Mas iremos exigir uma investigação ao modo como a Shin Bet tratou esta situação, pois investigaram de forma muito dura pessoas inocentes e ignoraram completamente os seus pedidos e os pedidos das famílias e advogados”.



A Agência de Segurança de Israel já negou estas acusações, defendendo que “as partes interessadas têm tentado obstruir o curso da investigação através da disseminação de informações falsas relativamente à conduta da mesma”.

Violência aumentou



Dados divulgados pela Shin Bet revelam que, entre 2017 e 2018, os ataques de judeus israelitas contra palestinianos aumentaram 49 por cento.





A agência encontra-se a investigar pelo menos cinco incidentes que poderão estar relacionados com ataques terroristas, entre os quais a morte de Aisha Rabi.

De acordo com o jornal, os partidos israelitas de direita têm sido criticados por, até ao momento, não terem condenado o ataque de outubro.Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assim como o Presidente, Reuven Rivlin, declararam o seu apoio à Shin Bet e realçaram a importância da agência para a segurança do país. Não mencionaram, porém, o terrorismo por parte de judeus nem condenaram o homicídio de Rabi.