Israel vai libertar mais de 200 imigrantes africanos detidos

As autoridades israelitas tinham transferido em fevereiro para a prisão de Saharonim (sul de Israel) migrantes eritreus que até então estavam detidos no centro de retenção de Holot, próximo daquela prisão, e que se recusavam a sair de Israel.

"Dado que as negociações entre o Estado de Israel e um país terceiro [para receber os migrantes] ainda estão em curso, os migrantes detidos na prisão de Saharonim serão libertados durante o dia de hoje", anunciaram os serviços de imigração num comunicado.

O Supremo Tribunal israelita ordenou na semana passada a libertação daqueles migrantes se não fosse concluído um acordo de acolhimento com outro país.

O Uganda anunciou na sexta-feira que admite acolher no seu território cerca de 500 migrantes eritreus e sudaneses em situação irregular em Israel.

O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer expulsar milhares de imigrantes africanos que entraram ilegalmente no país, propondo-lhes partir "voluntariamente" com um montante de 3.500 dólares (2.800 euros), caso contrário serão detidos e permanecerão como tal até aceitarem sair do país.

Israel não revelou, contudo, para que países vai expulsar os migrantes, uma vez que o governo reconhece implicitamente que não podem ser repatriados para a Eritreia e o Sudão.

Segundo organizações não-governamentais israelitas, as autoridades fecharam acordos com o Uganda e o Ruanda, mas estes países negam.

O plano de expulsão do governo israelita suscitou numerosas críticas, nomeadamente do Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados, de sobreviventes do Holocausto e de parte da sociedade civil.

No início de abril, Netanyahu aceitou anular o programa de expulsões e anunciou um acordo com a ONU para transferir os migrantes para "países desenvolvidos como o Canadá, Alemanha ou Itália".

Mas voltou atrás horas mais tarde e anulou o acordo com a ONU.

Segundo as autoridades israelitas, vivem atualmente em Israel 42 mil imigrantes africanos que chegaram principalmente depois de 2007, a partir do Sinai (Egipto).