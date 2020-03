Israel vai novamente a eleições

Depois das votações de abril e setembro do ano passado, os líderes dos dois principais partidos, Benjamin Netanyahu, pelo Likud, e Benny Gantz, do partido Azul e Branco, não conseguiram apoios suficientes para formar Governo.



As últimas sondagens voltam a apontar para um empate técnico entre os dois partidos, sinal de que o impasse político se pode prolongar.



Esta eleição surge a cerca de duas semanas de o primeiro-ministro Netanyahu começar a ser julgado por corrupção.