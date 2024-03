Israel vai prosseguir operações em Gaza, garante ministro da Defesa

afirmou Yoav Gallant, de acordo com o Ministério da Defesa israelita.O ministro israelita garantiu ainda ações "contra o Hamas em todo o lado". "Incluindo em locais onde ainda não estivemos", acrescentou Gallant, sem mencionar o enclave de Rafah, onde mais de um milhão de pessoas estão refugiadas., aprovada por 14 países com abstenção dos Estados Unidos.

A decisão norte-americana levou Israel a cancelar a visita de uma delegação do mais alto nível a Washington, que incluia dois conselheiros do primeiro-ministro Benjamim Netanyahu.





Gallant já se encontra nos Estados Unidos e deverá reunir-se no Pentágono com o homólgo norte-americano, Lloyd Austin. Em agenda estariam a libertação dos reféns, o apoio humanitário no enclave e a proteção dos civis encurralados em Rafah.

Departamento de Estado deixa avisos

Depois do cancelamento da visita da delegação israelita,, acrescentando que as negociações para um cessar-fogo, que envolvem também o Egito e o Qatar, tinham progredido durante o fim-de-semana.

O cancelamento da visita foi "surpreendente e lamentável", referiu o porta-voz Matthew Miller acrescentando que "uma invasão em larga escala de Rafah seria um erro", ecoando palavras do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do seu secretário de Estado, na semana passada.







O responsável pela diplomacia norte-americana, Antony Blinken, irá falar com Yoav Gallant "ainda esta segunda-feira", acrescentou Miller.

Rafah tornou-se o último refúgio da população civil de Gaza em fuga das operações militares de Israel. As Forças de Defesa israelitas afirmam contudo que é também o último reduto do grupo islamita Hamas, que jurou destruir Israel e que orquestrou o ataque de 7 de outubro e a tomada de centenas de reféns israelitas, espoletando a guerra.O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu faz depender dela o fim das hostilidades, enquanto o Hamas mantém que só irá devolver os prisioneiros israelitas quando Israel aceitar baixar as armas.

Um único acordo de cessar-fogo, em novembro, permitiu a libertação de meia centenas de reféns em troca por 150 prisioneiros palestinianos condenados por Israel.







Há cerca de duas semanas, o Hamas anunciou que iria deixar de dar informações sobre se os reféns israelita estavam vivos ou mortos. Muitos deles, justificou estão nas mãos de outros grupos em Gaza e fora da sua alçada.







com Lusa