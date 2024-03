Israel volta a atacar diversos alvos no sul do Líbano

Por sua vez, um comunicado militar israelita referiu-se ao lançamento de vários foguetes contra localidades israelitas, sem referir qualquer vítima.

O movimento xiita libanês Hezbollah reivindicou quatro ataques contra Israel, incluindo com morteiros, com dois soldados israelitas feridos em mais um dia de intenso fogo cruzado entre os dois lados da fronteira israelo-libanesa e que se prolongam há cinco meses.

Um combatente da milícia xiita libanesa Amal, aliada do Hezbollah, foi ainda vítima de um duplo bombardeamento israelita contra uma residência na aldeia de Qantara, sul do Líbano.

De acordo com um comunicado do braço armado do Amal, Muhammad Ali Musa Qumeiha foi morto "quando efetuava os seus deveres nacionais e de combate em defesa do Líbano e do sul".

A fronteira entre Israel e o Líbano regista o seu maio período de tensão desde 2006, com uma intensa troca de fogo que decorre desde outubro passado, com um balanço de 340 mortos, a larga maioria do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, que confirmou 223 baixas de combatentes, algumas registadas na vizinha Síria.

Do lado israelita são referidos 17 mortos no norte (dez militares e sete civis). Do outro lado da fronteira foram mortas pelo menos 323 pessoas, incluindo 40 membros de milícias palestinianas, um soldado libanês e 49 civis, incluindo dez menores e três jornalistas, para além dos combatentes do Hezbollah.