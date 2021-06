Israel volta aos bombardeamentos na Palestina após envio de balões incendiários pelo Hamas

Bastaram 10 minutos e uns balões incendiários para quebrar as tréguas e retornar as hostilidades entre Israel e o Hamas.Ouvido pela Antena 1, o embaixador de Israel em Portugal, Raphael Gamzou, diz que governo de Israel tem o direito e o dever de proteger os seus cidadãos.Este é o primeiro ataque israelita, desde que Naftali Bennett sucedeu a Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro.Um confronto que acontece na sequência de uma marcha em Jerusalém Oriental organizada por nacionalistas judeus e que assinala a vitória do país na guerra dos seis dias, em 1967.O responsável pela embaixada de Israel em Portugal garante que Israel vai sempre responder aos ataques do Hamas.Do lado Hamas, um porta-voz confirmou à agência Reuters os ataques de Israel e disse que os palestinianos vão continuar a mostrar resistência e a defender direitos e locais sagrados em Jerusalém.Não há relato de mortos ou feridos, mas as autoridades de Israel contam que os balões provocaram cerca de 20 incêndios no sul de Israel.