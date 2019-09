Israel volta às urnas para segundas eleições do ano

De acordo com as sondagens, a votação de hoje não deve trazer grande alteração em relação aos resultados das eleições de abril.



O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, do Likud, e o principal adversário, o antigo chefe do Exército e líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, estão praticamente empatados, com as sondagens a dar 32 deputados a cada um dos dois partidos.



Após as legislativas de abril, Netanyahu não conseguiu formar uma coligação para governar, o que aconteceu pela primeira vez na história do país, e o Parlamento votou a própria dissolução antes da formação de um executivo, o que também nunca tinha acontecido.