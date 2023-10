Junto à fronteira com a Faixa de Gaza, muitos civis israelitas apoiam os militares no terreno. Um desses apoios chega em forma de refeições feitas no local e oferecidas aos soldados posicionados nessas zonas. Os enviados-especiais da RTP ao sul de Israel, José Manuel Rosendo e Marques de Almeida, acompanharam esses apoios.