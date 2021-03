Israelitas votam nas quartas legislativas em dois anos

As sondagens apontam para um caminho em tudo semelhante ao impasse que tem marcado o país: um beco sem saída. Não preveem resultados com uma maioria que permita a formação de um Governo e estabilidade no país.





As sondagens, que mantêm uma incógnita quanto à taxa de participação, atribuem ao Likud (direita), entre 27 e 30 lugares dos 120 do Knesset (Parlamento), em primeiro lugar, mas sem votos suficientes juntamente com os aliados para conseguir a maioria necessária de 61 deputados.





Nas três últimas legislativas em Israel, em abril e setembro de 2019 e março de 2020, Netanyahu enfrentou sobretudo o mesmo rival, o ex-chefe das Forças Armadas e líder da coligação centrista Azul e Branco, Benny Gantz.







Após três eleições sem vencedor, os dois formaram um Governo de união para enfrentar a pandemia, em maio de 2020. O Governo caiu em dezembro.





Agora, a coligação Azul e Branco luta por votos suficientes para entrar no parlamento e Netanyahu tem como principais adversários o líder da oposição Yair Lapid, do centrista Yesh Atid, e dois candidatos de direita: Gideon Saar, ex-Likud, que formou o partido Nova Esperança, e o líder do partido de extrema-direita Yamina, Naftali Bennett.





Cerca de 6,5 milhões de israelitas voltam agora a ser chamados a votar, numas legislativas em que a campanha foi condicionada pela pandemia de Covid-19, e feita sobretudo por videoconferência e nas redes sociais.

"Campeões mundiais a lidar com o coronavírus"



Em foco estiveram a vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela competição entre os grupos a favor e contra Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro cessante.





Os analistas apontam ainda o julgamento em curso de Netanyahu por corrupção como fator desestabilizador para o líder de 71 anos, o governante há mais tempo no poder em Israel. Mas Netanyahu espera que o processo de vacinação sem equivalência no resto do mundo lhe permita sair do impasse.







“Somos os campeões mundiais a lidar com o coronavírus”, argumentou por diversas vezes Netanyahu perante os eleitores.





Segundo as sondagens, os partidos pró-Netanyahu (Likud e partidos religiosos) e os anti-Netanyahu (esquerda, centro e uma parte da direita) podem conseguir apoio suficiente para formar um governo.







Naftali Bennett, que não se posicionou, poderá permitir um desempate ou os israelitas terão de voltar às urnas.

Os resultados finais poderão demorar ainda vários dias para serem conhecidos. A lei israelita dita que um partido precisa de ter, no mínimo, 3,25% dos votos para entrar no Knesset, o que significa que mudanças fragmentárias podem fazer alterar os resultados de forma significativa.

Depois de conhecidos os resultados, Israel poderá ainda enfrentar um longo caminho de tensas negociações para a formação de um governo. Uma quinta votação não pode ser, por isso, descartada do horizonte próximo.