"Isso é uma ordem ilegal". Veteranos condenam invasão federal ordenada por Trump

This is #CaptainPortland @Tazerface16 getting attacked by FEDS but from a different angle, and who I believe is your fellow USNA alumni Duston Obermeyer getting attacked beside you #wallofvets #portlandprotest pic.twitter.com/kJWr2122Zm — Laura Cranehill (@LauraCranehill) July 23, 2020

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq — Zane Sparling (@PDXzane) July 19, 2020

A cidade de Portland continua a ser palco de grande tensão entre os manifestantes contra a morte de George Floyd e a polícia.A última noite de manifestações nesta cidade ficou marcada pelo confronto entre veteranos e a polícia federal.Duston Obermeyer, veterano dos EUA, fez uma viagem de 40 minutos até Portland para testemunhar os relatos que davam conta da violência policial dos últimos dias. Chegado ao local, o veterano percebeu que não poderia ficar simplesmente assistir e decidiu agir, confrontando os agentes federais sobre as violações à Constitução.”, disse Obermeyer a The Guardian . “Eles nem sequer deram nenhum aviso, não houve um ‘tem de se afastar’.”, acrescentou o veterano de 42 anos.Obermeyer apercebeu-se depois que, a poucos passos dele, estava um outro veterano a confrontar a polícia federal. “Não acredito em coincidências. Acredito que ambos tivemos sentimentos parecidos porque viemos de lugares semelhantes e realmente acreditamos na Constituição como está escrita e é ensinada nas escolas. E isto é uma violação dos direitos constitucionais”, afirmou Obermeyer.”, disse o outro veterano, Chris David.Obermeyer confrontou ainda os agentes federais, questionando-os se eles percebiam o que é uma ordem ilegal, sublinhando que os agentes militares são obrigados por lei a desobedecer a ordens ilegais ou inconstitucionais., disse o militar de 42 aos agentes no local.Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver gás lacrimogéneo a ser disparado contra os dois veteranos. David foi, de seguida, agredido várias vezes com um bastão e borrifado no rosto com um gás químico branco que, segundo o próprio, “parecia gasolina em chamas”.Obermeyer também foi atingido várias vezes com um gás que o veterano não conseguiu identificar. “Nunca me senti tão mal como naquela noite depois de ter sido borrifado no rosto”, disse o norte-americano.O veterano descreve que começou a ter dificuldades respiratórias, as roupas ficaram encharcadas e parecia que a sua pele estava em chamas. Foram necessários três dias para recuperar totalmente.Por sua vez,, defendendo propriedades federais e as vidas dos seus colegas federais”, enquanto “anarquistas violentos continuam a manifestar-se nas ruas de Portland”.