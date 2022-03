Istambul acolheu nova ronda de negociações entre Kiev e Moscovo

Foto: Serviço da imprensa da presidência ucraniana via Reuters

As delegações da Rússia e da Ucrânia estiveram esta manhã reunidas em Istambul, Turquia, para uma nova ronda negocial. No arranque dos trabalhos, o presidente turco apelou à responsabilidade histórica das duas partes e pediu um cessar-fogo imediato.