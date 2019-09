Istambul. Exposição de sapatos denuncia violência doméstica

RTP23 Set, 2019, 16:48 | Mundo

Segundo o grupo We Will Stop Femicide, 440 mulheres foram mortas na Turquia pelo atual ou ex-companheiro em 2018, contra 409 no ano anterior. Foi com o intuito de prestar homenagem a cada uma delas que Tuna expôs 440 pares de sapatos femininos, chamando também a atenção para o problema da violência doméstica, que toca cerca de 40% das mulheres turcas, de acordo com as Nações Unidas.





“Este projeto permite consciencializar sobre os assassinatos de mulheres e também materializar este tema como uma escultura ou um monumento”, explicou o artista aos meios de comunicação turcos.





Os 440 pares de saltos cobrem dois edifícios, um no bairro de Kabataş, em Istambul, e outro no distrito de Beyoğlu. Em vez de exibir o seu trabalho no interior do prédio, Tuna quis chamar a atenção não apenas dos artistas, mas de todas as pessoas que passam por esta zona central de Istambul. "Queríamos que todos os que passassem pela rua vissem."





Vahit Tuna inspirou-se na tradição, de algumas partes do país, de colocar fora de casa os sapatos de alguém que faleceu. A escolha do sapato não foi anódina, já que os saltos altos são símbolos de independência e desafio, salientou o artista, lamentando que as vítimas não tenham tido a oportunidade de viver as suas vidas de forma independente.





A obra relembra o assassinato de Emine Bulut, morta pelo ex-marido no mês passado na esplanada de um café enquanto discutiam a custódia da filha, o que provocou vários protestos públicos.





Inaugurada no início deste mês e descrita pelo jornal britânico Metro como "uma instalação artística que ninguém pode ignorar", a exposição permanecerá visível até março do próximo ano.