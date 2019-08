Itália à beira de uma crise política

Reuters

Há várias semanas, que as relações entre os parceiros de Governo não eram as melhores, devido a vários desentendimentos políticos.



Principalmente, desde que as últimas sondagens davam uma maior percentagem nas intenções de voto para a Liga, ao contrário do Movimento Cinco Estrelas, que está em queda.



Recorde-se que a Liga, partido de extrema-direita, faz parte do executivo, em coligação com o Movimento Cinco Estrelas.



Com esta moção de censura, os eleitores italianos deverão ser convocados para eleições antecipadas.



Na leitura do comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão.