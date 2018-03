Itália a votos. Acompanhe a noite eleitoral em direto

20h00: Um guia para compreender estas eleições



Faltam duas horas para o fecho das urnas e divulgação das primeiras projeções. Enquanto se aguardam os resultados, recuperamos este guia que sintetiza o atual momento que se vive em Itália e o que estas eleições representam para os partidos, o país e a União Europeia.







19h50: 58% votaram até às 19h00



Até às 19h00 locais (18h00 em Lisboa), cerca de 58 por cento dos eleitores tinham votado nas eleições deste domingo.



Este valor é mais elevado do que o verificado nas eleições de 2013. No entanto, em 2013, os italianos ainda podiam votar na segunda-feira, o que agora não acontece. As urnas fecham às 23h00 locais (22h00 em Lisboa).



A participação até às 19h00 é também ligeiramente superior à verificada no referendo às alterações constitucionais de 2016.



Em direto para a RTP3, a enviada especial a Roma, Fátima Marques Faria, deu conta dos últimos desenvolvimentos e dos incidentes que têm marcado a votação.





Boa noite. Cerca de 50 milhões de italianos elegem este domingo a composição da Câmara dos Deputados e do Senado do país sob uma nova eleitoral. Acompanhamos a partir de agora a votação, a divulgação das projeções e o apuramento dos resultados.O novo sistema inclui um sistema proporcional e um sistema de círculos uninominais. O primeiro elege cerca de dois terços dos deputados e senadores do país. Pelos círculos uninominais serão eleitos cerca de um terço dos parlamentares.As urnas abriram às 7h00 locais (6h00 em Lisboa) e irão fechar às 23h00 locais (22h00 em Lisboa). É a essa hora que serão conhecidas as primeiras projeções, divulgadas pelos meios de comunicação italianos. Os resultados oficiais irão sendo revelados ao longo da noite.As eleições deste domingo ficam marcadas por um protesto contra Sílvio Berlusconi. Uma jovem mostrou os seios no momento em que o líder do Forza Itália se preparava para votar.