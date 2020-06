Itália. Acrílico entre as mesas e viseiras no regresso às aulas em setembro

Na reunião, a responsável pela pasta da Educação explicou quede crise pandémica.Perante preocupações reveladas pelos sindicatos, a ministra tentou tranquilizá-los:, de modo a reduzir o risco de contágio, explicou.“Todos concordamos que o objetivo de reabrir em setembro é complexo, mas é alcançável se todos nos sentarmos à mesa e trabalharmos para cumprir com a expectativa do país de trazer de volta as crianças e jovens à escola após o verão”.“Queremos manter as turmas unidas tanto quanto possível”, acrescentou. “Forneceremos ferramentas flexíveis para que as escolas possam agir e em breve fecharemos as diretrizes para setembro”.

Sindicatos mantêm greve para segunda-feira

Apesar das explicações da ministra, os presidentes da Associação Nacional de Municípios de Itália (ANCI) e do organismo de coordenação política regional Conferenza delle Regioni enfatizaram “muitas questões críticas”, entre as quais os recursos e o pessoal necessários para a reabertura dos estabelecimentos de ensino.“A reabertura das escolas em setembro envolverá muitas questões críticas, mas é indispensável e não a iremos travar”, consideraram esses responsáveis. A ANCI frisou, porém, que serão necessárias verbas para as “necessidades urgentes”, nomeadamenteJá os sindicatos não saíram convencidos da reunião e confirmaram a greve marcada para a próxima segunda-feira. “A discussão sobre a reabertura é importante, mas já vem tarde”, consideraram, explicando que“São necessários recursos imediatos para a contratação extraordinária, a fim de garantir a redução de alunos por turma”, frisaram, citados pelo diário italianoEm Itália, o novo coronavírus parece estar agora a dar tréguas, com uma redução diária do número de novos casos. Desde o início da pandemia, mais de 234 mil pessoas foram infetadas nesse país, das quais cerca de 34 mil morreram. Existem já cerca de 162 mil recuperados.