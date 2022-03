Itália. Autarca pró-refugiados pode enfrentar 13 anos de prisão por alegado auxílio à imigração ilegal

O antigo autarca da pequena cidade de Riace, no sul da Itália, foi colocado em prisão domiciliária em 2018 por suspeitas de peculato, fraude e auxílio à imigração ilegal.De acordo com os magistrados italianos, Domenico Lucano (mais conhecido por “Mimmo”) violou um processo de concurso público aoque procuravam emprego.A sua detenção aconteceu apenas uma semana depois de o então ministro do Interior, Matteo Salvini, ter anunciado uma série de medidas anti-imigração, incluindo o corte de fundos destinados à receção e integração de migrantes.Lucano foi também acusado de organizar “casamentos de conveniência” depois de, alegadamente, terpara que a mulher, que tinha sido forçada a prostituir-se em Nápoles, pudesse viver e trabalhar legalmente na Itália. Esta acusação foi, porém, anulada pelo Supremo Tribunal.

“Não recebi dinheiro, não tenho contas nem propriedades”

Em setembro de 2021, foique tinha sido então solicitado pelos procuradores. A decisão foi recebida com surpresa por toda a Itália.Na semana passada,. A data do veredito final continua a ser incerta, podendo este ser anunciado a qualquer momento. Caso o recurso seja recusado, Lucano enfrentará mesmo mais de 13 anos de prisão.O ex-autarca nega todas as acusações, garantindo que nenhuma lei foi quebrada e que não obteve qualquer ganho pessoal através dos seus programas de apoio a migrantes.“O mais estranho é que a sentença mais pesada contra mim diz respeito ao crime de peculato, apesar de as transcrições fornecidas pela Guarda de Finanças [polícia especial de Itália subordinada ao Ministério da Economia e das Finanças] dizerem que”, lamentou o acusado.“As escutas mostram que o meu único interesse era o de seguir um ideal de acolhimento de refugiados”, acrescentou.

Autarca foi eleito um dos 50 maiores líderes do mundo

Durante o seu mandato enquanto presidente da Câmara, Lucano – que já foi também professor –que pretendia combater o despovoamento.Em 2016, o ex-autarca foi eleito pela revistacomo, depois de ter integrado mais de 500 refugiados em Riace – uma cidade de apenas 1.800 habitantes – e impedido, assim, o encerramento de uma escola local.O caso de Riace assemelha-se ao de várias outras cidades rurais italianas em declínio demográfico devido à emigração e às quedas acentuadas dos nascimentos. Esta cidade, na região de Calábria, começou a receber refugiados curdos em 1998.“Nessa altura falei com o bispo, que falou numa intuição profética”, contou Lucano numa entrevista à organização Progressiva Internacional.Foi assim que a pequena cidade italiana continuou a fornecer habitação, cuidados de saúde e oportunidades a pessoas que procuravam asilo. Lucano acabou por ser eleito presidente da Câmara três vezes.As acusações de que Mimmo Lucano é alvo constituem. A polémica tem-se tornado ainda mais relevante na última semana, desde que a Itália começou a receber crianças ucranianas fugidas da guerra no país de origem.