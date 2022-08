Itália. Bloco de centro-direita com 47% das intenções de voto indica sondagem

A nova sondagem para as eleições marcadas para 25 de setembro mostra uma maioria clara na câmara dos deputados para o partido Irmãos de Itália (FdI) e o advento de Georgia Meloni como primeira mulher a conseguir o lugar de primeira-ministra.

O FDI regista 24% das intenções de voto, seguido do Partido Democrático (PD) que lidera a coligação do centro-esquerda com 22,6%, mostra a sondagem da Demopolis.

O principal aliado dos FdI, o partido nacionalista Liga do ex-ministro do Interior Matteo Salvini, está em terceiro lugar, com 14,5%.

O populista Movimento 5 Estrelas (M5S), que recentemente se separou de uma aliança com o PD e concorre sozinho, é o quarto com 11%, segundo a mais recente sondagem.

O outro parceiro na coligação de centro-direita, o Força Itália (FI), liderado pelo três vezes ex-primeiro-ministro e magnata dos media Silvio Berlusconi, é quinto, com 7%.

O chamado "terceiro bloco" do Azione e Italia Viva, cujo líder é o ex-ministro da indústria Carlo Calenda, também se separou recentemente do PD por este se aliar aos partidos mais pequenos de esquerda, está em sexto lugar, com 5,8%.

Os aliados do PD, os Verdes de Esquerda, estão com 3,7%, e o partido independente Italexit está nos 3,1%.

O diretor da Demopolis, Pietro Vento, realçou que "a um mês da votação, a coligação de centro-direita liderada pelo partido de Giorgia Meloni tem uma vantagem de mais de 16 pontos percentuais sobre o centro-esquerda de Enrico Letta".

Cerca de um quinto do eleitorado ainda não se decidiu, acrescentou.