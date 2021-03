Itália bloqueia exportação de vacinas. Comissão apoia decisão

A medida, desde o início polémica, foi agora utilizada pelo Governo italiano. Bloqueou um carregamento de vacinas que iam para a Austrália. 250 mil feitas pelas instalações da farmacêutica no país.





A Itália tornou-se assim no primeiro país a usar a nova regulação da União Europeia que permite bloquear estas exportações enquanto as farmacêuticas não cumprirem com o que foi contratualizado com o bloco.





A Austrália reagiu ao afirmar que um carregamento não vai afetar significativamente o processo de vacinação no país, mas pediu à Comissão Europeia que reavalie esta decisão.





A AstraZeneca só deve conseguir fornecer aos países europeus 40 por cento do que foi acordado para os três primeiros meses do ano. A empresa alega problemas na produção.





Ainda esta manhã, questionado sobre se a França poderá tomar uma atitude igual à da Itália, o ministro da Saúde Olivier Veran afirmou que sim.





O braço-de-ferro está cada vez mais tenso devido aos atrasos das farmacêuticas, mas também por causa das críticas à Comissão Europeia de que não geriu bem este processo.





Fonte da União Europeia disse à Reuters que, nesta altura, está em avaliação a possibilidade de se prolongar até ao final de junho o esquema de autorização de exportação de vacinas. Este mecanismo deveria terminar no final de março.





Uma decisão que vai aumentar a tensão com países que estão a contar com a entrega destas vacinas, como é o caso da Austrália.





De acordo com a Reuters, numa reunião na quarta-feira com vários diplomatas da EU, foram muitos os países que defenderam esta medida, incluindo a Alemanha e a França.





A Comissão Europeia não fez ainda qualquer comentário oficial sobre esta possibilidade.

Europa central e de leste com aumento de casos





As autoridades alemãs alertaram esta sexta-feira que a variante britânica pode brevemente tornar-se preponderante no país, o que pode dificultar o controlo do vírus.





De acordo com Lothar Wieler, do Instituto Robert Koch, esta variante já representa 40 por cento dos casos na Alemanha, quando há quatro semanas tinha sido encontrada em apenas 4%.





"É previsível que a B117 se torne brevemente a variante preponderante na Alemanha e aí será ainda mais difícil controlar o vírus porque a B117 é mais contagiante e ainda mais perigosa para todas as idades", disse Wieler.





Nesta altura, apenas cinco por cento da população alemã está vacinada com uma inoculação. Três por cento com duas. O Instituto Koch garante que todas as vacinas disponíveis no país protegem contra esta variante britânica.