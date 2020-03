Itália coloca 16 milhões de pessoas de quarentena

Qualquer pessoa que viva na região da Lombardia e outras 14 provínciasdo centro e norte do país precisam de uma autorização especial para viajar.





A medida afeta cidades como Milão e Veneza.





O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou igualmente o encerramento de escolas, ginásios, museus, clubes noturnos entre outros espaços públicos.





A Itália tem neste momento o maior número de casos do novo coronavírus da Europa. Quase seis mil. E 233 pessoas morreram por causa do vírus. Em todo o mundo é o terceiro país com mais situações, só ultrapassado pela China e Coreia do Sul.





As medidas agora anunciadas vão estar em vigor pelo menos até 3 de abril. Colocam de quarentena um quarto da população italiana.







"Queremos garantir a saúde dos nossos cidadãos", disse Giuseppe Conte. "Compreendemos que estas medidas vão exigir sacrifícios, algumas vezes pequenos, outras vezes enormes".