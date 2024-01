Itália condena ataque a igreja católica na Turquia

"Expresso as minhas condolências e a minha firme condenação do cobarde ataque perpetrado contra a igreja de Santa Maria", escreveu Antonio Tajani no X.

O responsável disse estar "a acompanhar a situação com a embaixada em Ancara e o consulado em Istambul" e acrescentou estar "certo de que as autoridades turcas irão prender os responsáveis".

Um ataque a uma igreja em Istambul, na Turquia, por dois suspeitos que usavam máscaras provocou pelo menos um morto, disseram hoje as autoridades turcas.

De acordo com uma declaração publicada na rede social X (antigo Twitter) pelo Ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, os indivíduos armados atacaram a Igreja de Santa Maria na zona de Sariyer às 11:40 locais (08:40 em Lisboa).

O responsável não especificou que tipo de armas foram utilizadas nem se houve outros feridos.

Yerlikaya condenou o ataque e disse que as autoridades estão a trabalhar na captura dos responsáveis, tendo sido aberto um inquérito.