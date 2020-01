Itália declara estado de emergência para reagir em caso de contágios

O estado de emergência é frequentemente acionado em Itália após terramotos e intempéries, como ocorreu nas inundações recentes em Veneza, porque prevê um procedimento acelerado para mobilizar fundos e meios que a proteção civil utiliza montando estruturas de acolhimento.

A ativação do estado de emergência não é uma surpresa após o anúncio de quinta-feira à noite, pelo chefe do Governo, Giuseppe Conte, dos dois primeiros casos de coronavírus no país e a suspensão de todos os voos "de e para" a China a "título de precaução.

Itália é um dos cinco países europeus a confirmar casos da infeção viral. Depois de França, Alemanha , Finlândia e Itália hoje o Reino Unido confirmou dois casos.

O procedimento de emergência está agendado para seis meses, de acordo com os meios de comunicação italianos.

Aparentemente, o casal de chineses infetado chegou a Milão e depois foi para Roma, onde os sintomas da doença apareceram na quarta-feira.

O quarto de hotel foi selado e os dois turistas foram colocados em observação no hospital Spallanzani, em Roma, que é o estabelecimento de referência para doenças infecciosas em Itália.

"Os pacientes estão em boa forma, são jovens e é como se estivessem com gripe. Não há terapia para essa infeção, é tratada como a gripe, ambos ficarão isolados por alguns dias", disse hoje Giuseppe Ippolito, diretor científico do hospital Spallanzani, a uma rádio italiana

O médico procurou tranquilizar os italianos, que estão a começar a preocupar-se mais com o surto do coronavírus.

"Os cidadãos devem ficar calmos, porque o risco real de contágio existe se os doentes já apresentarem os sintomas e assim que os dois turistas os tiveram, seguimos os procedimentos previstos", afirmou.

"Temos quase a certeza de que não houve outros contágios", enfatizando que "o vírus não se espalha durante a incubação, a não ser em casos excecionais", disse.

Vários outros países já reforçaram as medidas preventivas para evitar o contágio pelo coronavírus como a suspensão de voos e encerramento de fronteiras.

A China elevou hoje para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado inicialmente no final do ano em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei (centro).

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos confirmados do novo coronavírus em 20 outros países - na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.