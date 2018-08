Itália e França trocam acusações sobre política migratória

RTP30 Ago, 2018, 18:56 | Mundo

O ministro italiano do Interior veio tornar público que Paris rejeitou a entrada de milhares de migrantes desde o início de 2017. “Desde o início de 2017 até hoje, a França do bom Macron recusou mais de 48000 imigrantes na fronteira com Itália, incluindo mulheres e crianças", denunciou Matteo Salvini na rede social Twitter.



"É esta a Europa solidária e que acolhe de que fala Macron e os benfeitores? Antes de dar lições aos outros, convidaria o hipócrita presidente francês a reabrir as suas fronteiras e acolher os milhares de refugiados que prometeu receber", acrescentou Salvini.



Da inizio 2017 ad oggi la Francia del “bravo Macron” ha respinto più di 48.000 immigrati alle frontiere con l’Italia, comprese donne e bambini.

Sarebbe questa l’Europa “accogliente e solidale” di cui parlano Macron e i buonisti? pic.twitter.com/JxRhB14m3j — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 de agosto de 2018

Portugal defende regras mais transparentes no acolhimento de migrantes

O chefe de Estado francês respondeu a estas e outras críticas de Salvini, nomeadamente a responsabilização de Bruxelas no corte das despesas públicas em Itália no dia da queda da Ponte Morandi em Génova. Para Salvini, as restrições orçamentais impostas a Roma colocaram em causa a “segurança dos italianos”.“Uma ponte desmorona; é a Europa! A demografia é galopante em África; é a Europa!”, desabafou Macron. “Não são os chamados nacionalistas, são os demagogos oportunistas”, afirmou em Helsínquia, onde concluiu um périplo de três dias pela Europa do Norte."Essas pessoas esquecem o que a Europa nos trouxe há 70 anos e querem uma coisa: a divisão, a retirada nacionalista, por trás de cada pequena coisa que nos separa", disse Macron.O Presidente francês defende como rumo para a Europa, um “caminho exigente, essa negociação de acordos e desacordos", continuou.Está a subir de tom as críticas e acusações trocadas entre os chefes de Governo e de Estado de Itália e França. Na Europa, já não se disfarça que as divisões estão cada vez mais acentuadas."Neste momento, na União Europeia, há dois blocos, um liderado por Macron (...), que é o chefe dos partidos que apoiam a imigração, e do outro lado estamos nós, que queremos travar a imigração ilegal. Esta é a situação atual", tinha resumido o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, numa conferência de imprensa com Matteo Salvini, em Milão, esta semana.Azeredo Lopes, que participou na reunião informal de ministros da Defesa da União Europeia, defendeu que são precisas mais regras e maior transparência no acolhimento de migrantes.Em declarações à Antena 1, o ministro português considera que as decisões não podem ser tomadas apenas quando aparece um barco a precisar de um porto.A Itália chegou a defender uma rotatividade no desembarque de migrantes. Desta forma, seriam acolhidos por diversos portos europeus. No entanto, Azeredo Lopes explicou que a agenda do encontro informal em Viena, Áustria, não previa a tomada de decisões sobre propostas concretas.Numa tentativa de apaziguar os governantes italianos, a vice-presidente da Comissão Europeia Federica Mogherini, também ela italiana, propôs que os Estados membros assumam “mais responsabilidades” para encontrar uma solução para os migrantes socorridos no âmbito da operação na operação "Sophia".