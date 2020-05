Itália em desconfinamento com Conte a apelar à cautela da população

“Cabe-nos a nós decidir se queremos que seja decisivo e definitivo. Se queremos evitar retrocessos dolorosos. Agora, mais do que nunca, precisamos de colaboração, senso de responsabilidade e respeito por todos”, afirmou o primeiro-ministro Giuseppe Conte ao jornal italiano

Os italianos que agora retomam o trabalho juntam-se aos empregados dos serviços essenciais, que nunca fecharam, como os setores de alimentação, farmácias e combustíveis. Desde meados de abril, também as livrarias e papelarias estão abertas.

Itália regista 28.710 vítimas mortais por Covid-19 e mais de 209 mil casos.



Para o primeiro-ministro italiano, “a partir de 4 de maio, os cidadãos serão os verdadeiros protagonistas da fase dois. Até agora, alcançamos bons resultados com medidas restritivas. Agora, somos todos chamados a um excesso de atenção. Devemos concentrar-nos nos princípios de autoproteção e responsabilidade. É necessário um comportamento adequado para nos proteger e um senso de responsabilidade para proteger os outros”. Itália vai também reabrir os parques e serão permitidas até 15 pessoas em funerais e a visita a familiares que vivam perto, mas continuam proibidas as reuniões sociais.



“Não podemos desperdiçar em poucos dias o que ganhámos meticulosamente em 50 dias. Começará uma nova fase, a de coexistência com o vírus. Será uma página que todos teremos que escrever juntos, com confiança e responsabilidade”, realçou.



Conte relembra que “na primeira fase, era inevitável focar na heterodisciplina, ou seja, nas regras impostas pelo Estado para garantir a contenção e a mitigação dos riscos. Agora, é necessário colocar o foco na autodisciplina. No sentido cívico e na educação da população que já reconhece bem os riscos de contágio”.

“Vírus continua a circular”



O primeiro-ministro confirmou que estão a ser estudados incentivos para os pais que trabalham, mas que têm de ficar a cuidar dos filhos, bem como para o turismo nacional, entre outros.



Garantiu ainda que pedirá "pessoalmente" aos principais gestores dos bancos que acelerem a entrega de fundos para pequenas empresas e trabalhadores por conta própria, conforme previsto no decreto, para lhes conceder liquidez durante esta crise.



“Futuro do país está nas nossas mãos"

“Será uma nova página que todos queremos escrever juntos, com confiança e responsabilidade”, escreveu.

Numa publicação no Facebook , Giuseppe Conte afirmou que o país começa, esta segunda-feira, a fase dois de emergência com o vírus.”, escreveu.













“Até hoje, a maioria dos cidadãos tem estado protegida em suas casas. A partir de amanhã, mais de quatro milhões de italianos voltarão ao trabalho, vão usar os transportes públicos, muitas empresas e fábricas vão voltar a funcionar. E serão muito mais numerosas oportunidades de um possível contágio, que só poderemos evitar graças a um sentido de responsabilidade ainda maior”, realçou.



Conte realça que “todos nós vamos ter que mudar de marcha do país. Com cuidado, e determinados a seguir em frente, mas sem arriscar parar a economia. Não há receita certa para garantir a partilha sem pensar em primeiro lugar na saúde e segurança de todos”.



“Estou confiante, juntos vamos conseguir”, rematou.