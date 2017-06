Itália envia dois aviões para ajudar a combater incêndios em Portugal

Lusa 19 Jun, 2017, 06:57 | Mundo

Os dois aviões anfíbios Bombardier 415 enviados pela Itália descolaram durante a tarde de hoje do aeroporto de Ciampino, em Roma, anunciaram os bombeiros locais na rede social Twitter.

A participação da Itália no combate ao incêndio que atingiu três concelhos do distrito de Leiria realiza-se no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil europeu, através do qual a França também já ofereceu o apoio de três aviões.

Ao início da tarde de hoje, provenientes de Espanha, chegaram dois aviões `Canadair´, que estiveram empenhados no combate ao incêndio.

O fogo, que deflagrou às 13h43 de sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.

O último balanço dá conta também de dez feridos, quatro em estado grave, entre os operacionais. Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.

O Governo decretou três dias de luto nacional, até terça-feira.

O primeiro-ministro, António Costa, definiu a situação como "a maior tragédia humana" dos últimos anos neste tipo de sinistros, em Portugal.

Por seu turno, o Presidente da República de Itália, Sergio Mattarella, enviou uma mensagem de "profundo pesar" ao Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, na qual transmitiu também "a plena e imediata disponibilidade" de ajudar no combate ao incêndio.