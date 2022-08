Itália. Letta diz que extrema-direita vê Europa como uma ameaça

Num vídeo gravado em francês, espanhol e inglês, o ex-primeiro-ministro italiano criticou em particular os Irmãos de Itália, partido apontado como favorito para as eleições de 25 de setembro, comparando-o ao espanhol Vox.

"Os Irmãos de Itália são aliados do Vox, o partido da extrema-direita espanhola, que baseia as suas principais posições ideias e valores no franquismo que reivindica. O Vox e todos os seus aliados de extrema-direita na Europa consideram a União Europeia (UE) uma ameaça para a soberania dos países e os seus programas querem pôr fim à integração europeia", considerou.

Letta destacou que o seu partido lutará para "convencer os italianos a votarem" contra as forças de extrema-direita e a favor de "uma Itália que seja protagonista na Europa", acrescentando que o Partido Democrata (centro-esquerda) é "profundamente europeísta".

"A Europa sempre esteve no nosso ADN por cremos que a cooperação entre países e as soluções conjuntas são melhores do que decisões nacionais ou nacionalistas", sustentou.

A líder dos Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, que dirige a coligação de direita que integra a Força Itália, os Irmãos de Itália e a Liga poderá a tornar-se a primeira mulher a chefiar um governo em Itália após as eleições.

