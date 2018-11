Itália. Mau tempo causa 12 mortos

RTP05 Nov, 2018, 11:31 | Mundo

O mau tempo em Itália continua a provocar estragos passada uma semana desde o seu começo. Na ilha de Sicília, foram registadas 12 vítimas este fim-de-semana. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, caracterizou a situação vivida na Sicília como “uma imensa tragédia”.



Entre as 12 vítimas encontram-se nove membros de duas famílias, cuja habitação submergiu devido ao transbordo do rio Milicia. O incidente ocorreu na localidade de Casteldaccia, este sábado.



De acordo com o The Guardian, Giovanni Di Giacinto, presidente da câmara de Casteldaccia, comentou que a casa foi construída ilegalmente perto do rio.



As autoridades referem ainda o desaparecimento de um médico na Sicília.



Durante a semana foram registadas 17 mortes em várias regiões italianas afetadas pela tempestade. Matteo Salvini, ministro do Interior, divulgou este domingo que vão ser disponibilizados 250 milhões de euros para ajuda.



O mau tempo em Itália decorre há uma semana, colocando várias regiões em alerta. As chuvas e ventos fortes causaram inundações e deslizamento de terras. Durante este fim-de-semana, o número de mortos subiu para os 29.