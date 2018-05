Itália. Movimento 5 Estrelas e Liga voltam a propor liderança de Conte

RTP31 Mai, 2018, 18:42 / atualizado em 31 Mai, 2018, 20:03 | Mundo

Em comunicado, os líderes das duas forças políticas anunciam um novo acordo para a formação de Governo, quando se completam quase três meses desde as eleições em Itália. Garantem que estão reunidas "todas as condições" para avançar com o novo executivo de unidade nacional.







De acordo com a agência Reuters, o novo acordo de Governo prevê que os dois líderes partidários ocupem cargos de peso, com Luigi Di Maio como ministro da Indústria, e Matteo Salvini com o cargo de ministro do Interior.







Paolo Savona, nome rejeitado pelo Presidente italiano para o cargo de ministro da Economia devido às suas posições eurocéticas, surge agora como ministro dos Assuntos Europeus. Giovanni Tria deverá ser a nova aposta para o Ministério.



Presidente volta a chamar Giuseppe Conte



O novo acordo entre o Movimento 5 Estrelas, partido anti-sistema, e a Liga, de extrema-direita, é anunciado dias depois de o chefe de Estado Sergio Mattarella ter designado Carlo Cottarelli, antigo quadro do Fundo Monetário Internacional (FMI), para constituir um Governo tecnocrata até à marcação de eleições antecipadas.





Uma solução de recurso que surgiu depois de Giuseppe Conte - indicado pela Liga e Movimento 5 Estrelas - ter renunciado, no último fim de semana, à constituição do novo governo.







No entanto, e já depois de ter sido apresentada uma solução de recurso, Carlo Cottarelli cedeu o lugar de primeiro-ministro perante uma potencial proposta válida de "governo político".







"Já não é necessário formar um Governo de tecnocratas", disse o antigo diretor do FMI aos jornalistas depois de se ter encontrado com o Presidente da República para renunciar formalmente ao cargo.





Na sequência deste novo acordo, o chefe de Estado já chamou Giuseppe Conte para prestar esclarecimentos já esta quinta-feira.