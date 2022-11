Itália "não tenciona de forma alguma" lidar sozinha com pressão migratória

Durante um encontro com Faeser na reunião dos ministros do Interior do G7 em Eltville, na Alemanha, Piantedosi disse "várias vezes" que a Itália "não tenciona de forma alguma [gerir a pressão migratória] sozinha", segundo fontes citadas pela agência ANSA, enquanto que a Faeser sublinhou que Berlim cumprirá as suas obrigações.

"Acordo total sobre as iniciativas conjuntas para governar os fluxos migratórios", publicou no Twitter o ministro do Interior em Roma, após a reunião.

Na reunião bilateral, sublinhou a ANSA, a Itália confirmou que quer cumprir as regras da UE, sobre os migrantes, mas não isoladamente.

Itália é abrangida pela chamada rota do Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Europa, nomeadamente aos territórios italiano e maltês.

Os ministros do Interior europeus vão reunir-se em Bruxelas a 25 de novembro para discutir políticas migratórias após o diferendo diplomático entre Itália e França desencadeado pela rejeição italiana em acolher um navio de resgate humanitário, foi hoje divulgado.

A realização da reunião extraordinária foi avançada pela presidência semestral checa do Conselho da União Europeia (UE).

A recusa do novo Governo italiano em acolher o navio humanitário `Ocean Viking` da organização não-governamental (ONG) SOS Méditerranée, com mais de 200 migrantes resgatados no Mediterrâneo a bordo, voltou a abrir a discussão sobre as questões migratórias no seio da UE.

Os migrantes seriam posteriormente acolhidos em França, mas o caso do `Ocean Viking` acabou por desencadear uma crise diplomática entre Paris e Roma, com as autoridades francesas a reclamarem "iniciativas europeias" para "um melhor controlo das fronteiras externas [da UE] e mecanismos de solidariedade".

A convocação desta reunião surge um dia depois da primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, ter solicitado este encontro.

Apresentada em setembro de 2020 pela Comissão Europeia, a proposta de um Novo Pacto europeu para a Migração e Asilo mantém-se ainda em negociações no seio do bloco comunitário.

O novo Governo de extrema-direita de Itália, liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, acusa as organizações humanitárias que resgatam migrantes no mar de encorajarem o fenómeno migratório, pelo que decidiu não responder aos seus pedidos para atracar em portos italianos.

Uma das figuras do executivo italiano é Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga.

Salvini, ex-ministro do Interior e promotor de uma política de portos encerrados entre 2018 e 2019, pela qual está a ser julgado, assegurou que as travessias de migrantes pelo Mediterrâneo "são viagens organizadas".