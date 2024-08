Itália pede ao Irão para evitar alargamento de conflito

O vice-primeiro-ministro e ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, pediu ao secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, embaixador Riccardo Guariglia, que desse o primeiro passo formal para transmitir a mensagem ao embaixador iraniano em Roma.

Durante as conversações de hoje à tarde, o embaixador Guariglia entregou ao embaixador Mohammad Reza Sabouri o convite de Roma para contribuir para quebrar o ciclo de ações militares que podem desencadear um confronto militar mais amplo em toda a região.

De acordo com uma nota emitida pelo ministério italiano dos Negócios Estrangeiros, Tajani defende que "é importante que o novo Governo liderado pelo Presidente Pezeshkian e que todas as instituições iranianas prossigam no caminho do diálogo com a Europa e com todos os países da região".

Roma pede ainda ao Irão que lide de forma estratégica com os protagonistas internacionais na região.

O Governo italiano -- na qualidade de presidente rotativo do G7 -- diz-se empenhado em transmitir ao Irão os apelos à moderação provenientes dos países membros do grupo, assim como de outros países da região, segundo o comunicado.

Tajani, também no âmbito do G7, afirma-se determinado em prosseguir uma ação diplomática de desescalada, reiterando o apelo ao diálogo e à moderação a todos os parceiros da região, conclui o comunicado.