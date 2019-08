Itália. Presidente deu luz verde a Giuseppe Conte para formar governo

Itália evita, assim, eleições antecipadas e assegura um executivo com maioria parlamentar.



Esta solução deixa de parte Matteo Salvini que regressa à oposição. Giuseppe Conte tinha apresentado a demissão na semana passada depois de uma rutura com a Liga de Salvini - partido de extrema direita.



Giuseppe Conte diz que este novo Governo vai ser "um governo a favor do bem dos cidadãos, a favor da modernização do país" e a favor de tornar o país "ainda mais competitivo" no contexto internacional.