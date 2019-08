Itália. Primeiro-ministro trata Salvini de irresponsável e oportunista

No Senado italiano, Giuseppe Conte anunciou a demissão e o fim de um Governo que esteve em funções menos de ano e meio. Apesar das origens tecnocratas, Conte surpreendeu os senadores com críticas políticas que roçaram o ataque pessoal a Matteo Salvini.



Chamou-lhe irresponsável, perigoso e oportunista, mesmo ao lado do nº 2 do Governo, que recentemente fez cair a coligação do executivo para forçar eleições.