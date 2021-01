Itália regista 10.593 novos casos e 541 mortes nas últimas 24 horas

No total, 2.485.956 pessoas foram infetadas no país desde o início da emergência sanitária, em fevereiro de 2020.

Nas últimas 24 horas, foram realizados 257.034 testes, ou seja, mais de 41 mil do que na segunda-feira, o que também influencia o maior número de casos detetados.

Com as 541 pessoas que perderam a vida, aumenta para 86.422 o número de óbitos desde o início da pandemia.

Por outro lado, a pressão hospitalar continua a diminuir, pois dos 482.417 casos atualmente positivos, 21.355 estão hospitalizados com sintomas diversos, menos 118 do que no dia anterior, e nas Unidades de Cuidados Intensivos estão internados 2.372 pacientes, menos 49.

A campanha de vacinação continua e são já 1.490.821 as doses totais administradas apesar dos atrasos nos envios das vacinas da Pfizer. A segunda dose da vacina já foi dada a 195.350 pessoas.

O mapa italiano, dividido pelas três cores que diferenciam o nível de risco de cada região, é na sua maioria laranja (nível médio), com 14 regiões neste nível, sendo a Lombardia a mais recente entrada, que estava no nível vermelho.

Nesse nível máximo, permanecem por enquanto a Província Autónoma de Bolzano, no norte do país, e a ilha da Sicília, no sul.

No nível mais baixo, de cor amarela, continuam a Campânia, Basilicata, Molise, Trento e Toscana.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.